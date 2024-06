Kurtuluşun şehrinde festival rüzgarı

Samsun'da 9 gün sürecek Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile start aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye bugün ilk beş turizm ülkesinden biridir. Ziyaretçi sayısı, turizm geliri, ürün çeşitliliği, tesisleşme ve altyapı, sürdürülebilirlik uygulamaları, pazar çeşitliliği, yıl boyuna ve ülke geneline yayılan turizm hareketi derken her başlıkta büyük ilerlemeler kaydettik. Bunu kamu ve özel sektör paydaşlarımızla birlikte başardık. Kazanımlarımızı koruyarak bu başarının devamlılığını da yine birlikte sağlayacağız.Tabii bu yükseliş ivmesi sadece turizmle sınırlı değil. Rekorlar kıran izleyici ve temsil sayılarıyla, ödülleri ve ihraç başarılarıyla konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale temsillerine, sinemadan dizi sektörüne bugün sanatta da bir Türk rüzgârı esmektedir" diye konuştu. Bakan Ersoy, "Bugün festivalimizi başlatırken öncelikle bütün vatandaşlarımıza 'kulturyolufestivali. com' web sitemizi ziyaret etmelerini öneriyorum. Ben burada farklı dallardan etkinlik örnekleri paylaşacağım tabii ama bu çok sınırlı sayıda olacak. Bütün etkinlikleri; sanatçı, içerik, yer ve saat bilgilerini sitemizde bulabilirsiniz. Festivalimiz boyunca konserlerden opera ve bale temsillerine kadar halkımızı çok geniş bir yelpazede sahne performanslarıyla buluşturacağız. Batı Park'a kurduğumuz ana sahnemizde Oğuzhan Koç, Buray, Uğur Aslan, Ferhat Göçer, Can Bonomo, Mert Demir, Fatma Turgut, Cem Adrian ve Bengü sahne alacaklar. Aslı Hünel, Dolapdere Big Gang, Şükriye Tutkun gibi farklı müzik dallarından daha birçok sanatçımız, koro ve topluluklarımız da verecekleri konserlerde Samsunlularla buluşacak" ifadelerini kullandı.