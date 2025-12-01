Kuru fasulyenin tüm gazını alan yöntem! Haşlarken suyuna 1 kaşık eklemeniz yeterli...

Kuru fasulye, zengin bir bitkisel protein kaynağıdır; ancak gaz yapma ihtimali yüzünden bazı kişiler için sorun yaratabilir. Kullanacağınız pişirme teknikleri, ekleyeceğiniz baharatlar ve birkaç küçük püf noktası, bu rahatsızlığı büyük ölçüde önleyebilir. İşte kuru fasulyenin gaz yapmasını engelleyen etkili yöntemler…
KURU FASULYE NEDEN GAZ YAPAR?
Kuru fasulye, baklagillerin en sevilen türlerinden biri olmasına rağmen bazen sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu sorunların başlıca nedeni, fasulyede bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülüdür.
Oligosakkarit, mide ve bağırsakta sindirilemeyecek kadar büyük bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bağırsaklarda ve midede birikerek gaz oluşumuna ve sindirim düzensizliklerine yol açar. Olası gaz problemini önlemenin yolu, işte bu molekülü etkili yöntemlerle parçalamaktan geçer.
PİŞİRME ESNASINDA BUNU YAPIN
Kuru fasulyeyi pişirirken uygulanacak birkaç basit yöntem, gaz problemini büyük ölçüde azaltabilir. Örneğin, haşlama suyuna 1 çay kaşığı kimyon eklemek, fasulyeyi tükettikten sonra yaşanabilecek gaz sorununu önemli ölçüde hafifletir.
Bunun yanı sıra, kekik de pişirme sırasında fasulyede bulunan gaz yapıcı moleküllerin parçalanmasına yardımcı olarak sorunun önlenmesini sağlar.
Kuru fasulyenin gaz yapmasını önlemenin bir diğer etkili yöntemi, fasulyeyi bir gece önceden suda bekletmektir. Bu işlem, gaz yapıcı maddelerin önceden çözünmesini sağlayarak sindirim sırasında oluşacak gaz miktarını azaltır.
Ayrıca, haşlama sırasında yüzeye çıkan köpüğün alınması, gaz problemini minimuma indiren bir başka basit ama etkili adımdır.
Bu noktada sık kullanılan bir diğer yöntem ise karbonat eklemektir. Fasulyenin haşlama suyuna az miktarda karbonat katmak, hem fasulyenin daha hızlı ve kolay pişmesini sağlar hem de gaz oluşumunu büyük ölçüde engeller.
Bir diğer etkili yöntem ise haşlama suyuna patates eklemektir. Dörde bölünmüş çiğ patatesi fasulyeyle birlikte pişirdiğinizde, patates gaz yapıcı maddelerin etkisini azaltarak sorunun önlenmesine yardımcı olur.