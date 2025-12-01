Kuru fasulyenin tüm gazını alan yöntem! Haşlarken suyuna 1 kaşık eklemeniz yeterli...

KURU FASULYE NEDEN GAZ YAPAR?

Kuru fasulye, baklagillerin en sevilen türlerinden biri olmasına rağmen bazen sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu sorunların başlıca nedeni, fasulyede bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülüdür.

Oligosakkarit, mide ve bağırsakta sindirilemeyecek kadar büyük bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bağırsaklarda ve midede birikerek gaz oluşumuna ve sindirim düzensizliklerine yol açar. Olası gaz problemini önlemenin yolu, işte bu molekülü etkili yöntemlerle parçalamaktan geçer.