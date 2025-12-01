Kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalanınca panik yarattı

İstanbul boğazında yine arızalanan bir kuru yük gemisi tehlikesi yaşandı. İstanbul boğazında makine arızası yaşayan Kuru yük gemisi İstanbul boğazında tehlike yaratmadan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından açıklara çekildi.

KEGM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişi açıklarında makine arızası yaşayan 'SEA ARIES' isimli 85 metre boyundaki kuru yük gemisi; İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımızın refakatinde, Kurtarma-12 ve Kurtarma-21 römorkörlerimizin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.