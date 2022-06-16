Haberler Yaşam Haberleri Kuruluş Osman 98. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm izle ful kesintisiz ATV ile! (sezon finali)
Giriş Tarihi: 16.6.2022 01:06

Kuruluş Osman 98. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm izle ful kesintisiz ATV ile! (sezon finali)

Kuruluş Osman 98. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm izle ful kesintisiz ATV ile! sezon finali

Kuruluş Osman sezon finalini yaptı. Yenişehir kuşatmasının konu olduğu yapımda sezon finalinde birçok oyuncu diziye veda etti. Osman Bey Yenişehir’in fethini bitirip Osmanlı sınırlarını genişletmeyi amaçlıyor! ATV ekranlarında son bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman 98. bölüm full izle ekranı dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Sezon finali yapan dizi, gelecek sezona tam gaz ilerlemek istiyor. İşte ATV ile Kuruluş Osman 98. bölüm izleme ekranı

Kuruluş Osman 98. bölüm full izle linki paylaşılmaya başlandı. Tarih ve aksiyon dizileri arasında reytinglerde hep birinci sırada olan Kuruluş Osman son bölüm ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sezon finali yapan tarihi dizi, yeni sezonuna bomba gibi girmek istiyor. İzleyiciler de Kuruluş Osman 98. Bölüm canlı izle ekranını arıyor. İşte ATV Kuruluş Osman 98. bölüm canlı izleme ekranı!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

Bu akşam ekranlara gelen bölümü kaçırıp da tekrardan izlemek için:

KURULUŞ OSMAN 98. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KONUSU

Aygül Hatun'un akıbeti

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

Demirci Davud kendisini öne atıyor

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

Sultan'ın Yenişehir fethine tepkisi

Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir

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Kuruluş Osman 98. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm izle ful kesintisiz ATV ile! (sezon finali)
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