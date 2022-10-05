Kuruluş Osman nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman platosu nerede?

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizi, 4. sezonuyla da Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak. Konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren tarihi dizi, çekim yerleriyle de merak uyandırıyor. Peki, Kuruluş Osman nerede çekiliyor? ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'ın çekildiği yer ve mekânlar neresi? İşte Kuruluş Osman dizisi çekim yerleri hakkında merak edilenler…
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor.
Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alıyor.
KURULUŞ OSMAN 99. BÖLÜM ÖZETİ
Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Devlet olmanın ayak sesleri ahalide nasıl yankılanacaktır? Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlamaktadır?
Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. Osman Bey'e gelen bu haber nedir? İmparator büyük bir tehlike altındadır. Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır?
Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacaktır.
Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür. Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkacaklardır. Osman Bey yoluna çıkanları nasıl bertaraf edecektir?
Nizama uyan değil nizamı kuran Osman Bey yeni düşmana karşı ne hamlede bulunacaktır?
Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişmişlerdir. Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bu Pazar için hazırlık yapmaktadır.
Malların teftişi esnasında Öktem Bey'in karısı Bengi Hatun ile Malhun Hatun arasında gerilim baş gösterecektir. Bu gerilim Aktemur ve Öktem Bey'in kızı Alçiçek arasında gerçekleşen yarışma ile tırmanacaktır. Gerilimin sonu nereye varacaktır?