Kurusıkı silahtaki mermi gerçek çıktı

ABD
'li ünlü oyuncu 63 yaşındaki Alec Baldwin
'in önceki gün film çekimleri sırasında set ekibinden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins
'in ölümüne, yönetmen Joel Souza
'nın ise yaralanmasına neden olduğu silahta "gerçek mermi" kullanıldığı açıklandı. Mahkeme kayıtlarına göre Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve güvenli olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen Dave Halls
ifadesinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söyledi. Baldwin'in kanlı kıyafeti, silah ile setteki mühimmat ve teçhizata el kondu. Oyuncu Baldwin, polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM
Baldwin sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, istemeden neden olduğu trajedi nedeniyle "büyük kalp kırıklığı" yaşadığını ifade etti. Ünlü aktör kazaya ilişkin Twitter
hesabından yaptığı açıklamada ise "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" ifadesine yer verdi. Polisle işbirliği içinde olduğunu söyleyen Baldwin, Hutchins'in ailesi için her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi. DIŞ HABERLER
HUTCHİNS SETLERDEKİ KOŞULLARI PROTESTO ETMİŞTİ
ALEC Baldwin, New Mexico
eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı. Los Angeles Times
'ın haberine göre, kazada hayatını kaybeden Hutchins daha önce film setinde güvenlik koşullarını ve uzun çalışma saatlerini protesto eden isimlerden biriydi.