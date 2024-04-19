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Giriş Tarihi: 19.4.2024 16:57

Kütahya'da acı olay: Aracındaki yangını söndürmeye çalışırken...

Kütahya'da 76 yaşındaki Osman Çubuk, otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken fenalaştı. Kalp krizi geçiren Çubuk, kurtarılamadı.

İHA
Kütahya’da acı olay: Aracındaki yangını söndürmeye çalışırken...

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi'nde oturan Osman Çubuk'un otomobili, motor kısmından alev aldı.

Aracı durduran Çubuk, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yanındaki eşiyle birlikte yangına müdahale ederken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri Osman Çubuk'un kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Osman Çubuk'un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da acı olay: Aracındaki yangını söndürmeye çalışırken...
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