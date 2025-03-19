Kütahya’da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya-Eskişehir kara yolu 8. kilometresinde 30 Ağustos OSB Kavşağı'nda meydana gelen kazada Ramazan D. yönetimindeki gübre yüklü TIR kavşakta İsmail Küçükarslan'ın kullandığı yemek şirketine ait kamyonetle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Küçükarslan ile aynı araçtaki bir kadın yolcu ve TIR şoförü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan İsmail Küçükarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.