Kütahya’da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü!

Kan donduran olay, gece yarısı Parmakören Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, mahalledeki asker eğlencesi sonrası karşılaştı. Çıkan kavgada Gökhan A. (43), Hakan Zengin'i tüfekle, Gökhan A.'nın babası Ramazan A. (63) da Mustafa A.'yı (40) keserle yaralandı.