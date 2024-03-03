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Giriş Tarihi: 3.3.2024 12:24

Kütahya'da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü!

Kütahya'da husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Hakan Zengin (43) hayatını kaybetti, 1 kişi keserle yaralandı.

DHA
Kütahya’da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü!

Kan donduran olay, gece yarısı Parmakören Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, mahalledeki asker eğlencesi sonrası karşılaştı. Çıkan kavgada Gökhan A. (43), Hakan Zengin'i tüfekle, Gökhan A.'nın babası Ramazan A. (63) da Mustafa A.'yı (40) keserle yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Zengin, kurtarılamadı. Çalışma başlatan jandarma, Gökhan A. ile babası Ramazan A. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

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Kütahya'da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü!
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