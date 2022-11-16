Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 16.11.2022 00:50 Son Güncelleme: 16.11.2022 01:17

Kütahya'da tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 4 yaralı

Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'ta iki katlı bir binanın zemin katında patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zemin katta oturan Emine ve Ahmet Yaşar çifti ile gelinleri Beyza ve oğlu Süleyman Yaşar çifti yaralı olarak komşularının da yardımı ile çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi. Patlama dolayısıyla çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Kütahya'da tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 4 yaralı
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