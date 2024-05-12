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Giriş Tarihi: 12.5.2024 21:18 Son Güncelleme: 12.5.2024 21:20

Kütahya'daki yangında 9 yaşındaki Beyzanur yanarak can verdi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde iki katlı bir evin birinci katında çıkan yangında, ağır yaralanan 9 yaşındaki Beyzanur Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’daki yangında 9 yaşındaki Beyzanur yanarak can verdi

Altıntaş merkez Hürriyet Mahallesi Çiğdem Sokakta Engin Korkmaz'a ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangında yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Beyzanur Korkmaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Korkmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yangında yaralanan diğer çocuklar 8 aylık Erdal Efe Korkmaz ve 6 yaşındaki Fadime Korkmaz ambulansla Altıntaş ilçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Kütahya'daki yangında 9 yaşındaki Beyzanur yanarak can verdi
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