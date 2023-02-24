Kutlamaya katıldı depreme yakalandı

ADıyaman'daki İsias Hotel'de kalan 120 kişi arasında KKTC'deki Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden oluşan kız ve erkek voleybol takımları da vardı. KKTC'den gelen gruptakilerden 4 kişi asrın deprem felaketinde kendi imkânlarıyla enkazdan çıksa da otel 35'ine mezar oldu. Bunlardan biri de 12 yaşındaki Nehir Çevik'ti. Aslen Adıyamanlı olan Nehir, memleketinde olmanın sevinciyle iki gün boyunca öğretmeninden izin alıp anneannesi ve teyzesinin yanında kaldı, hasret giderdi. Depremden saatler önce öğretmeni kendisini otele davet ederek kutlama yapacaklarını söyleyince o da yalnız bırakmak istemediği arkadaşlarının yanına döndü ve depremde hayatını kaybetti.