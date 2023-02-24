Haberler Yaşam Haberleri Kutlamaya katıldı depreme yakalandı
Giriş Tarihi: 25.2.2023

Kutlamaya katıldı depreme yakalandı

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Kutlamaya katıldı depreme yakalandı
ADıyaman'daki İsias Hotel'de kalan 120 kişi arasında KKTC'deki Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden oluşan kız ve erkek voleybol takımları da vardı. KKTC'den gelen gruptakilerden 4 kişi asrın deprem felaketinde kendi imkânlarıyla enkazdan çıksa da otel 35'ine mezar oldu. Bunlardan biri de 12 yaşındaki Nehir Çevik'ti. Aslen Adıyamanlı olan Nehir, memleketinde olmanın sevinciyle iki gün boyunca öğretmeninden izin alıp anneannesi ve teyzesinin yanında kaldı, hasret giderdi. Depremden saatler önce öğretmeni kendisini otele davet ederek kutlama yapacaklarını söyleyince o da yalnız bırakmak istemediği arkadaşlarının yanına döndü ve depremde hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibinin kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Son dakika: CHP'nin 'İhraç ettik' dediği Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Bir gün önce görüştük böyle bir şey yoktu
99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
CHP'li yöneticiden sitem: Adalar'da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Zonguldak'ta ceza yiyen sürücünün ilginç tepkisi: "Bütün harçlıklarım..."
Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalan ağı! Teyitsiz bilgilerle toplumu kışkırttılar! İşte ihanet kümesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kutlamaya katıldı depreme yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA