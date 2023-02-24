Kuyu faciasında ölen baba-oğulun ismi anaokulunda yaşayacak

Geçen 5 Ocak 2023'te Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir'in oğlu Batu Demir 60 metrelik sondaj kuyusuna düşmüştü. Baba Aytuğ Demir oğlunun peşinden atlayarak kurtarmak isterken Batu ile birlikte yaşamını yitirmişti. Kuyu faciasında yaşamını yitiren baba ve oğulun adı dede Mehmet Demir tarafından Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu bahçesine yapılacak 2 derslikli anasınıfına verilecek. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, "Okullarımızın çocuklarımızın can güvenliği açısından ayakta duruyor olabilmesi lazım. Dolayısıyla mevcut olanların güçlendirilmesi, gerekiyorsa güçlendirilmesi, yıkılıp yapılması gerekiyorsa yıkılıp yapılması bu anlamda değerli. Organize Sanayi Bölgemizin Meclis Başkanı Mehmet Bey de bu çerçeve içerisinde dönem itibarıyla anlamlı bir iş yapıyor. Salihli adına biz kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun. Bu tür hayırsever işlerinin çoğalarak devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.

ACIMIZ BİR PARÇA OLSUN AZALACAK

Bu durumda konuşmanın zor olduğunu, oğlu ve torunun adını bu şekilde yaşatacak olmanın acılarını bir nebze de olsa hafifleyeceğini ifade eden acılı dede Mehmet Demir, "Torunum vardı biliyorsunuz, küçük. Kreşe gitmek üzereydi. Dolayısıyla bu okulla ilgili benim öncesinde görüşmelerim vardı. Aşağı yukarı da bakanlıktan izin almıştık ama çocuklarım için değildi ne yazık ki. Fakat öyle bir oturdu ki şimdi onlar için. Hiç olmazsa bir parça acımızın hafifleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu. Anaokulu tamamlanması sonrasında da eğitim sürecinde desteklerini devam ettireceklerini ifade eden Mehmet Demir " Orada onların isimlerini, orada gelecek olan özellikle yöre itibarıyla Salihli'nin en ihtiyaç olan bir bölgesi orası. Ben 5 - 6 ay önce gider gitmez hemen ben bu işte varım dedim bu şekilde oldu. Hayırlısı olur inşallah. Biz de bundan sonra çocuklarımızın anılarını bir şekilde yaşatmak için oraya giden öğrencilerle de ilişkiler devam edecek. Biz sadece orayı bir daha yapıp çekilmeyeceğiz yani. Eşim, gelinim hepsi bilfiil bu işin içinde olacak inşallah" dedi.

KAZA HEPİMİZİ ÜZDÜ

Vali Yaşar Karadeniz ise yaptığı konuşmada "Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir'e teşekkür ediyorum. Sondaj kazısı için açılan kuyuda meydana gelen kaza hepimizi üzdü. Şu anda da millet olarak üzüldüğümüz büyük bir felaketi yaşıyoruz. İnşallah hem kamu binalarını hem vatandaşlarımızın yaşadığı bina stokunu yenileyerek depreme dayanıklı hale getirmeyi böylece bu tip acıların bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz. Bana göre bu durum milletimizin bundan sonraki ortak gayesi olmalı. Bu anlamda da yapılacak olan anaokulu hem bu amaca hizmet edecek hem de yeni bir anaokulu olacak. Daha önce anaokulu hizmeti verilmeyen bu okulumuz da bu anlamda ana okulu çağındaki öğrencilerimiz için kapasite artışı getirmiş olacak. Hayırsever Mehmet Demir'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, okulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

BİR YILDA TAMAMLANACAK

Salihli İlçesi Çakallar Mahallesinde yer alan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu bahçesine yapılacak 2 derslikli anasınıfı 15 bin 346 metrekare yüzölçümlü arsa üzerinde yer alacak. Anasınıfı inşaatının başlama tarihinden itibaren hayırsever tarafından en geç 6 ay içerisinde tamamlanıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek.