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Giriş Tarihi: 19.8.2022 19:55 Son Güncelleme: 19.8.2022 20:00

Kuyumcu dükkanı gibi hırsız

Trabzon’da bir evden yaklaşık değeri 300 bin TL olduğu öğrenilen ziynet eşyalarını çalan hırsız , polisin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Çalınan ziynet eşyaları  polis tarafından sahibine teslim edildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kuyumcu dükkanı gibi hırsız

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evde hırsızlık olayı meydana geldi. A.E.S isimli kişi hırsızlık amacıyla girdiği evden piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olduğu öğrenilen çok sayıda ziynet eşyasını alarak kaçtı. Ev sahibi N.S. ise akşam saatlerine doğru evine geldiğinde odaları dağınık şekilde görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine harekete geçen Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık büro dedektifleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan geniş çaplı inceleme ve çalışmalar neticesinde hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.E.S. isimli kişi polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli N.S'nin evinde yapılan aramada ise A.E.S'nin evinden çaldığı piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olduğu öğrenilen 6 adet bilezik, 1 adet burmalı bilezik, 1 adet reşat altınlı kolye, 2 adet reşat altını, 7 adet kolye, 9 adet gram altın, 3 adet saat, 6 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 4 adet altın harf, 12 adet altın küpe, 5 adet altın yüzük, 3 adet gümüş yüzük, 2 adet altın künye ve 3 adet inci kolye N.S.'ye teslim edildi. Şüpheli N.S nin Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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Kuyumcu dükkanı gibi hırsız
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