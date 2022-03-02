Kuyumcuda çalışan Gür’ü öldürüp, 2 kilo altını çalmıştı... Cezayı öğrendi baygınlık geçirdi

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Özlü, SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Makeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek sanıktan son sözlerini söylemesini istedi. Cinayet sanığı Özlü, "Maktulü öldürmek gibi bir amacım yoktu. Sadece soygunu tasarladım. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım" dedi. Son savunmanın ardından mahkeme kararını açıklayarak Serdar Özlü'yü , 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaların hiçbirinde indirim uygulanmadı. Kararı duyan Serdar Özlü şok yaşadı uzun süre konuşamadı. Görevliler baygınlık geçirdiğini sandı.
'BU ACIYI FAZLASIYLA YAŞADIK'
Duruşma sonrası açıklama yapan Abuzer Atakan Gür'ün eşi Nurcan Gür, "Adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. Eşim geri gelmeyecek ama içim soğudu. En azından başkasına bir şey yapamayacak" diye konuştu. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanığa indirim uygulanmadığını belirten Gür, "Hakimin doğru karar verdiğine, adaletli davrandığına inanıyorum çünkü suçunu hafifletmek için 'Pişmanım' demişti ama soğukkanlı, aynı durumda yine aynı şeyi yapabilecek biri. 2 çocuğumla bu acıyı fazlasıyla yaşadık, yaşıyoruz. Allah kimseye böyle büyük bir acı vermesin" dedi. Abuzer Atakan Gür'ün oğlu Gürkan Gür ise "Hak ettiğini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. En iyi cezayı aldığını düşünüyorum. Bu konuda iyi hal indirimi uygulanacak hiçbir şey yok çünkü bizzat 'tasarlayarak adam öldürmek' bu kadar kolay değil bu ülkede. Adalet yerini buldu, diye düşünüyorum. Hiç çıkamayacak şekilde cezasını aldı. Bizim umduğumuz da hiç çıkmamasından yana" diye konuştu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Korkunç soygun ve cinayet geçen yıl 29 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kar maskesiyle kuyumcu dükkanına giren silahlı soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e silahını doğrulttu. Altınları istedi. Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede çıktı. Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Soygun anı ve sonrasında saldırganın yolda yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
AFYONKARAHİSAR POLİSİ YAKALADI
Afyonkarahisar Emniyet müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar - Kütahya yolunda şüphe üzerine Serdar Özlü'nün kullandığı aracı durdurdu.. Araçta yapılan aramada, motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi.
Polis, Özlü'nün yanı sıra eşi ve kardeşini de gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. Serdar Özlü, 14 Kasım'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.