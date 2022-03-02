Kuyumcuda çalışan Gür’ü öldürüp, 2 kilo altını çalmıştı... Cezayı öğrendi baygınlık geçirdi

'BU ACIYI FAZLASIYLA YAŞADIK'

Duruşma sonrası açıklama yapan Abuzer Atakan Gür'ün eşi Nurcan Gür, "Adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. Eşim geri gelmeyecek ama içim soğudu. En azından başkasına bir şey yapamayacak" diye konuştu. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanığa indirim uygulanmadığını belirten Gür, "Hakimin doğru karar verdiğine, adaletli davrandığına inanıyorum çünkü suçunu hafifletmek için 'Pişmanım' demişti ama soğukkanlı, aynı durumda yine aynı şeyi yapabilecek biri. 2 çocuğumla bu acıyı fazlasıyla yaşadık, yaşıyoruz. Allah kimseye böyle büyük bir acı vermesin" dedi. Abuzer Atakan Gür'ün oğlu Gürkan Gür ise "Hak ettiğini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. En iyi cezayı aldığını düşünüyorum. Bu konuda iyi hal indirimi uygulanacak hiçbir şey yok çünkü bizzat 'tasarlayarak adam öldürmek' bu kadar kolay değil bu ülkede. Adalet yerini buldu, diye düşünüyorum. Hiç çıkamayacak şekilde cezasını aldı. Bizim umduğumuz da hiç çıkmamasından yana" diye konuştu.