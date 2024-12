Kuyumcuyu kalaşnikofla soydular: Evden eve taşıma şirketiyle kaçtılar!

Adana'da 1'i çocuk 3 zanlı, 1 kalaşnikof tüfek ve 2 tabancayla bir kuyumcuya girdi. İş yeri sahibini ve çalışanları ölümle tehdit eden soyguncular, vitrinde bulunan 3 kilo gram altını çantalarına doldurarak kaçtı. Soygun anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaçtıkları otomobili ormanlık alana terk eden zanlılar, yaklaşık 9 milyon liralık altınla birlikte izlerini kaybettirmek için önceden ayarladıkları taksiye binerek Ceyhan'a gidip bir evde saklandı. Planları doğrultusunda yurtdışına kaçmak isteyen soyguncular, şehirlerarası evden eve nakliyat kamyonuyla İstanbul'a gitti. Özel ekip kuran polis, film gibi soygunu gerçekleştiren 3 gaspçıyı Şile'de gizlendikleri bir ağaç evde yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3'ü soyguncu toplam 9 kişi adliyeye sevk edildi. Sorgularında suçlarını kabul eden ancak altınların yerini söylemeyen 9 şüpheli 8'i tutuklandı.

SİLAHI TEZGAH ÜSTÜNDE UNUTTU

Olay 20 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim G. (20), Emirhan K. (19) ve S.M.Y. (16) ellerinde kalaşnikof tüfek ve silahlarla birlikte H.Ç.'ye ait kuyumcu dükkanına girdi. Elinde kalaşnikof bulunan İbrahim G., "Bu bir soygundur. Altınları alıp gideceğiz. Kıpırdayan olursa vururum" diyerek kuyumcu çalışanlarını yere yatırdı. Ellerinde tabanca bulunan diğer iki soyguncudan S.M.Y., vitrindeki altınları alırken Emirhan K., iş yeri çalışanlarına silah doğrulatarak bekledi. Vitrinde bulunan 3 kilo altına alan soyguncular, daha sonra Yiğit Can T., tarafından kiralanan otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Ayrıca S.M.Y., altınları almak için tezgah üzerine bıraktığı tabancasını kaçarken kuyumcuda unuttu.

NAKLİYE KAMYONU İÇİNDE İSTANBUL'A

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken zanlılar izlerini kaybettirmek için kaçtıkları otomobili ormanlık bir alana bırakıp otoyolda kendilerini bekleyen taksici Doğan B.'nin (22) aracına binerek Ceyhan ilçesinde gidip bir evde gizlendi. Evde yaklaşık 2 saat zaman geçiren soyguncular Kubilay K.'nın (29) otomobiline binerek Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ne gelerek şehirlerarası evden eve nakliyat kamyona binerek İstanbul'a doğru yola çıktı. Gasp dedektifleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin önce kimliklerini tespit etti. Daha sonra kullandıkları aracın kaçış güzergahını belirleyerek iletişime geçtikleri Yiğit Can T., taksici Doğan B. ve Kubilay K.'yı gözaltına alıp soyguncuların yurtdışına kaçıp planını deşifre etti.

ALTINLAR PİYASADA YOK

Soyguncular, ertesi gün sabah saatlerinde İstanbul'un Şile ilçesindeki bir ağaç evde (Bungalov) gizlenmeye başladı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sahilköy Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak bir operasyon düzenleyerek 3'ü soyguncu 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen soyguncular, suçu kabul etti ancak altınların yerini söylemedi. İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu.