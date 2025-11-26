Kuzenini av tüfeği ile katletmişti: Hakim karşısına çıktı!

Mahkeme heyeti, sanıklar Onur A. ile Şerife A'nın tutukluluk halinin devamına, Erkan A. ve Beytullah T'nin adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme sonrası anne Sevim Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının her zaman arkasında olduğunu, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi.