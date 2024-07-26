Kuzey Irak’tan geldi Van’da şifa buldu

Kuzey ırak'tan gelen Sabriya Hasan Murad isimli hasta, Lokman Hekim Van Hastanesi'nde ilk defa uygulanan TAVİ yöntemi ile sağlığına kavuştu. Kuzey Irak'ta yaşayan Sabriya Hasan Murad (75) isimli kadın hasta, göğüs ve nefes darlığı şikâyeti nedeniyle Van'a geldi. Burada özel bir hastaneye başvuran Sabriya Hasan Murad, ilk defa gerçekleştirilen TAVİ yöntemi (kalp kapağının ameliyatsız değiştirilmesi) ile sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu ifade ederek, "Yapılan muayenede kalp kapağında ileri derecede darlık olduğunu tespit ettik. Hastamızın ileri yaşı dolayısıyla ameliyatı riskliydi. Bu sebeple TAVİ dediğimiz anjiyo yöntemiyle kalp kapağını değiştirdik. Tabii bu kalp kapağının değiştirilmesi, risk açısından yüksek olmakla beraber ameliyat riskinin daha da yüksek olması dolayısıyla bunu tercih ettik. Hastamız ameliyattan bir gün sonra kalkıp yürüyebilecek noktada. Ameliyat gibi uzun süre yatağa bağımlı kalmayacak ve göğsü açılmadı. Ertesi gün hastamızı taburcu ederek şifaya kavuşturduk" dedi. İHA