KYK borçları son dakika açıklamaları ile gündemdeki yerini koruyor. Kabine Toplantısına işaret edilen konuyla ilgili olarak son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Güz dönemine yetiştirilmesi için yoğun bir çalışma içine girilen kredi borçları ile ilgili sona gelindi. Peki, KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, ne olacak? İşte, tüm merak edilenler ve KYK borcu sorgulama ekranı…
SON DAKİKA: KYK borçları silinecek mi?
KABİNE KARARI BELİRLEYECEK: KREDİ BORCU SİLİNECEK Mİ?
Kredi Yurtlar Kurumu KYK tarafından sağlanan öğrenim kredisi için faiz düzenlemesi geliyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etti.
Kabine Toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyor!
İşte, KYK son dakika açıklamaları ile kredi faizleri son durum…
"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"
Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşların sıkıntı oldukları konuları gördüklerini ve çözüm aradıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu sözlere yer verdi:
Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK'yla ilgili, onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz.
Yahu faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz.
Hatta hatta daha ileri gidiyorum, enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağım." ifadelerini kullandı.
Peki, KYK kredi borcu faizleri silinecek mi?
GÜZ DÖNEMİNE YETİŞİYOR!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı.
KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.
KYK BORÇLARI MASASINDA 2 FORMÜL YER ALIYOR!
Öte yandan yeni dönemde öğrenim kredisi alacak öğrenciler içinde çalışmalar masada. Bu noktada 2 formül dikkat çekiyor.
Benzer faiz yüklerinin oluşmaması ve öğrencilerin eğitimine olan desteğin net bir şekilde sürmesi için kredilere yansıyan ÜFE'nin makul bir seviyede tutulması gündemde.
Bir diğer formül ise ÜFE üzerinden bir yüzde alınarak hesaplama yapılması.
BAKAN KASAPOĞLU: ÖĞRENCİLERİMİZ VE AİLELERİNİN FERAHI İÇİN!
İlk olarak kendisinden duyulan müjdeyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları aktardı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili bir açıklama yaptılar. Bizim genç, sporcu odaklı siyasetimizi burada konuşuyoruz. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik.
Türkiye kurumsal olarak bursları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk. Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir.
351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak.
KYK BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından bakanlık bünyesinde sağlanan KYK kredileri son dakika açıklamasının ardından sorgulanmaya başladı. Borçlarını hesaplamak isteyen mezunlar, öğrenim, katkı kredisi geri ödeme işlemleri için sisteme başvurdu. KYK kredi borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.
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