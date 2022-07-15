SON DAKİKA

''KYK borçları silinecek mi?'' sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kredi borcu olanlara müjde verdi. ''KYK kredi faizleri silinecek mi?'' sorusuna yanıt veren Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Açıklamanın ardından e-Devlet üzerinden KYK borç sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. KYK kredi borcu olan vatandaşlar, "KYK kredi borçları silinecek mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki KYK kredi faizleri silinecek mi, af çıktı mı, son durum nedir? İşte detaylar…