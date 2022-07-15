SON DAKİKA

Haberler Yaşam Haberleri KYK borçları silinecek mi, af çıktı mı? Bakan Kasapoğlu o tarihi işaret etti: KYK kredi faizleri silinecek mi, ne zaman, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 10:37 Son Güncelleme: 15.7.2022 10:37

KYK borçları silinecek mi, af çıktı mı? Bakan Kasapoğlu o tarihi işaret etti: KYK kredi faizleri silinecek mi, ne zaman, son durum nedir?

KYK kredi faizleri ile ilgili son dakika gelişmeleri, milyonlarca öğrenci tarafından gündemde takip edilen konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz gün KYK kredi borcu faizleri hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu’nun açıklamasının ardından KYK borcu olan vatandaşlar, ‘’KYK borçları silinecek mi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK borçları siliniyor mu, af çıktı mı? KYK kredi faizleri silinecek mi, son durum nedir? 2022 KYK kredi borcu nasıl ve nereden sorgulanır? İşte yanıtı…

KYK borçları silinecek mi, af çıktı mı? Bakan Kasapoğlu o tarihi işaret etti: KYK kredi faizleri silinecek mi, ne zaman, son durum nedir?

''KYK borçları silinecek mi?'' sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kredi borcu olanlara müjde verdi. ''KYK kredi faizleri silinecek mi?'' sorusuna yanıt veren Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Açıklamanın ardından e-Devlet üzerinden KYK borç sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. KYK kredi borcu olan vatandaşlar, "KYK kredi borçları silinecek mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki KYK kredi faizleri silinecek mi, af çıktı mı, son durum nedir? İşte detaylar…

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA! KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''KYK kredi faizi silinecek mi?'' sorusuna cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, merakla beklenen konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak."

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından bakanlık bünyesinde sağlanan KYK kredileri son dakika açıklamasının ardından sorgulanmaya başladı. Borçlarını hesaplamak isteyen mezunlar, öğrenim, katkı kredisi geri ödeme işlemleri için sisteme başvurdu. KYK kredi borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

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KYK borçları silinecek mi, af çıktı mı? Bakan Kasapoğlu o tarihi işaret etti: KYK kredi faizleri silinecek mi, ne zaman, son durum nedir?
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