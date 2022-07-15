SON DAKİKA

''KYK borçları silinecek mi?'' sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kredi borcu olanlara müjde verdi. ''KYK kredi faizleri silinecek mi?'' sorusuna yanıt veren Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Açıklamanın ardından e-Devlet üzerinden KYK borç sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. KYK kredi borcu olan vatandaşlar, "KYK kredi borçları silinecek mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki KYK kredi faizleri silinecek mi, af çıktı mı, son durum nedir? İşte detaylar…
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA! KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''KYK kredi faizi silinecek mi?'' sorusuna cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, merakla beklenen konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak."
KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından bakanlık bünyesinde sağlanan KYK kredileri son dakika açıklamasının ardından sorgulanmaya başladı. Borçlarını hesaplamak isteyen mezunlar, öğrenim, katkı kredisi geri ödeme işlemleri için sisteme başvurdu. KYK kredi borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.
KYK KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.