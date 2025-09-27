KYK burs başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler GSB’de!

KYK burslarının başvuru tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci, desteğe başvurarak eğitim masraflarına destek almayı hedefliyor. Burs başvuruları, ön lisans, lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler tarafından yapılabilecek. Peki, 2025 yılı KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının Ekim ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.
Resmi takvim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olsa da önceki yıllar incelendiğinde, başvuruların Ekim ortası ile Kasım başı arasında tamamlandığı görülüyor.
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarlarında güncellemeye gidilmesi öngörülüyor. Lisans öğrencilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen destek miktarı her yıl enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre artırılıyor. 2025-2026 eğitim yılı için net rakamlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurular öncesinde duyurulacak.