KYK burs başvurusu ne zaman 2022, e-Devlet başvuru ekranı erişime açıldı mı? GSB KYK burs başvuru tarihleri ve şartları!

KYK burs başvurusu için milyonlar resmen geri sayımda. Öğrencilerin hane gelir durumuna ve çeşitli şartlar doğrultusunda geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak sağlanan bu ödenek, "KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?" sorularıyla son dönemin gündem maddeleri arasında. İşte KYK burs başvurularına dair merak edilen detaylar.