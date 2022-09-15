KYK burs başvurusu ne zaman 2022, e-Devlet başvuru ekranı erişime açıldı mı? GSB KYK burs başvuru tarihleri ve şartları!

KYK burs başvurusu için milyonlar resmen geri sayımda. Öğrencilerin hane gelir durumuna ve çeşitli şartlar doğrultusunda geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak sağlanan bu ödenek, "KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?" sorularıyla son dönemin gündem maddeleri arasında. İşte KYK burs başvurularına dair merak edilen detaylar.
KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
YKS ek tercihleri 13 Eylül tarihinde sona erecek. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK burs ve kredi başvurularının başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.