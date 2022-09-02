KYK burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında alınacak? GSB ile 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve şartları

KYK burs başvurusu GSB duyuruları ardından e-Devlet ile gerçekleştirilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde ödenen öğrenci desteği üniversite kaydını gerçekleştiren öğrencilerin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde KYK yurt başvuruları tamamlandı. Sırada burs ve kredi başvuruları var. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman 2022? İşte, KYK burs başvuru şartları ve tarihleri…
KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
2022 KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.