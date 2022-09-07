Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvurusu ne zaman, bugün başlıyor mu? GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru şartları ve tarihleri!
Giriş Tarihi: 7.9.2022 09:43

KYK burs başvurusu ne zaman, bugün başlıyor mu? GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru şartları ve tarihleri!

KYK burs başvurusu için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yürütülen süreçte eğitim hayatları boyunca desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin başvuruları alınacak. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve şartları beklenirken öğrenciler sistemin açılması ardından KYK kredi ve burs işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, başladı mı? İşte, 2022 KYK kredi, burs başvuru şartları…

KYK burs başvurusu ne zaman, bugün başlıyor mu? GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru şartları ve tarihleri!

KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Bugün, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak. KYK kredi, burs başvuru tarihleri ve şartları sorgulanmaya devam ediyor. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, KYK kredi ve burs başvuru şartları ve e-devlet başvurularında son durum...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK kredi, burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır soruları güncelliğini koruyor. GSB bünyesinden bugün açıklama gelmesi bekleniyor

İşte, detaylar...

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 KYK kredi ve burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları, 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu seneki kredi ve burs başvurularının da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

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KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

2022 KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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KYK burs başvurusu ne zaman, bugün başlıyor mu? GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru şartları ve tarihleri!
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