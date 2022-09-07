KYK burs başvurusu ne zaman, bugün başlıyor mu? GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru şartları ve tarihleri!

KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Bugün, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak. KYK kredi, burs başvuru tarihleri ve şartları sorgulanmaya devam ediyor. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, KYK kredi ve burs başvuru şartları ve e-devlet başvurularında son durum...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK kredi, burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır soruları güncelliğini koruyor. GSB bünyesinden bugün açıklama gelmesi bekleniyor

İşte, detaylar...