Kasım ayında sona eren başvuruların ardından KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Üniversiteliler maddi destek olarak alacakları bu ücretlerin ilk ödeme tarihlerini merak ediyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin maddi geçimine katkı sağlayacak olan ücret vatandaşlar tarafından aylardır bekleniyordu. Burs/kredi sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrendi. Peki KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2022-2023 KYK burs 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...