Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ! 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı, 3 aylık ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:25 Son Güncelleme: 21.12.2022 11:25

KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ! 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı, 3 aylık ne kadar, kaç TL?

KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ilk ödeme tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler ödemelerini ilk ay 3 aylık şeklinde toplu olarak alacak. Bu noktada ise “KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak, tarihleri belli mi, ne kadar, kaç TL yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler normal şartlarda kişilerin TC kimlik numaralarının son hanesi baz alınarak ay başında gerçekleşiyor. Peki, 2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı, 3 aylık ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar.

KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ! 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı, 3 aylık ne kadar, kaç TL?

Kasım ayında sona eren başvuruların ardından KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Üniversiteliler maddi destek olarak alacakları bu ücretlerin ilk ödeme tarihlerini merak ediyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin maddi geçimine katkı sağlayacak olan ücret vatandaşlar tarafından aylardır bekleniyordu. Burs/kredi sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrendi. Peki KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2022-2023 KYK burs 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:

KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya

Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ! 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı, 3 aylık ne kadar, kaç TL?
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