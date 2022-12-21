Kasım ayında sona eren başvuruların ardından KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Üniversiteliler maddi destek olarak alacakları bu ücretlerin ilk ödeme tarihlerini merak ediyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin maddi geçimine katkı sağlayacak olan ücret vatandaşlar tarafından aylardır bekleniyordu. Burs/kredi sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrendi. Peki KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2022-2023 KYK burs 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:
KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.
TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.