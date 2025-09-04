KYK yurt başvuru sonuçları: 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB’de!

2025-2026 KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül arasında yapılacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. KYK yurt başvuruları 6 Eylül tarihine kadar sürecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının 15 Eylül kadar açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzeriden öğrenebilirsiniz.
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme ve kesin kayıt tarihleri ayrıca duyurulacak. GSB yurt kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 7 Eylül Cumartesi günü sona ermişti.
Bu yıl da KYK yurt kayıt sürecinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması ve öğrencilerin yurtlara geçmesi bekleniyor.