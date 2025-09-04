Haberler Yaşam Haberleri KYK yurt başvuru sonuçları: 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!
Giriş Tarihi: 4.9.2025 23:10

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelecek duyuruya çevirdi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Yeni dönem öncesinde barınma planlarını netleştirmek isteyen öğrenciler, "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Gözler GSB tarafından yapılacak resmi açıklamada. İşte, detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

2025-2026 KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül arasında yapılacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. KYK yurt başvuruları 6 Eylül tarihine kadar sürecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının 15 Eylül kadar açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzeriden öğrenebilirsiniz.

KESİN KAYIT VE YERLEŞTİRME

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme ve kesin kayıt tarihleri ayrıca duyurulacak. GSB yurt kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 7 Eylül Cumartesi günü sona ermişti.

Bu yıl da KYK yurt kayıt sürecinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması ve öğrencilerin yurtlara geçmesi bekleniyor.

