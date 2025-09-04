KYK yurt başvuru sonuçları: 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB’de!

KYK YURT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

2025-2026 KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül arasında yapılacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.