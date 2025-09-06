KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 KYK yurt sonuçları için gözler GSB’de!

Yurt başvuru işlemlerinde sona gelindi. Bugün tamamlanacak olan başvuruların akabinde üniversite öğrencileri için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor. İşte 2025-2026 KYK yurt sonuçları hakkında detaylar;