KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 KYK yurt sonuçları için gözler GSB’de!

Yurt başvuru işlemlerinde sona gelindi. Bugün tamamlanacak olan başvuruların akabinde üniversite öğrencileri için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor. İşte 2025-2026 KYK yurt sonuçları hakkında detaylar;
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. KYK yurt başvuruları bugün sona eriyor.
KYK yurt başvuru sonuçlarının 15 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
KESİN KAYIT VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme ve kesin kayıt tarihleri ayrıca duyurulacak. Geçtiğimiz yıllardaki sonuç açıklama tarihlerine bakıldığı zaman başvuruların ardından 2-3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bu yıl da KYK yurt kayıt sürecinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması ve öğrencilerin yurtlara geçmesi bekleniyor.
Bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.