Binlerce üniversiteli gencin merakla beklediği KYK yurt sonuçları, 7 Eylül Çarşamba günü açıklandı. Çeşitli nedenlerden dolayı kayıt hakkı kazandığı yurtları değiştirmek isteyen öğrenciler, KYK yurt nakil işlemleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu noktada ''KYK yurt değişikliği nasıl yapılır?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Ayrıca başvuru sürecinde hatalı bilgi veren öğrenciler bu bilgilerin nasıl güncelleneceğini merak ediyor. Peki, KYK yurt değişikliği nasıl yapılır, nereye başvurulur? İşte, 2022 KYK yurt değiştirme başvurusu ve dilekçesi…