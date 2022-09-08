Binlerce üniversiteli gencin merakla beklediği KYK yurt sonuçları, 7 Eylül Çarşamba günü açıklandı. Çeşitli nedenlerden dolayı kayıt hakkı kazandığı yurtları değiştirmek isteyen öğrenciler, KYK yurt nakil işlemleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu noktada ''KYK yurt değişikliği nasıl yapılır?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Ayrıca başvuru sürecinde hatalı bilgi veren öğrenciler bu bilgilerin nasıl güncelleneceğini merak ediyor. Peki, KYK yurt değişikliği nasıl yapılır, nereye başvurulur? İşte, 2022 KYK yurt değiştirme başvurusu ve dilekçesi…
KYK yurt değişikliği işlemleri, çeşitli nedenlerden dolayı kayıt hakkı kazandıkları yurdu değiştirmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Özellikle büyük şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, okulundan uzak bir lokasyonda yer alan yurda düşmeleri halinde bu yurdu değiştirip değiştiremeyeceklerini merak ediyor. İşte, 2022 KYK yurt değiştirme başvurusu ve dilekçesi ile ilgili merak edilenler...
Şehrinizde bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Geçmek istediğiniz 3 yurdu sayfa üzerinde sıralayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ne kadar önce dilekçenizi erken verirseniz geçişiniz o kadar kolaylaşabilir. Ancak bunun için tercih edilen yurtlarda boş oda olması gerekmektedir.
Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası "Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.
Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek "Yanlış Beyan" dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.
KYK yurtlarında barınma hakkı kazanan ancak çeşitli sebeplerden dolayı yurtta kalmak istemeyen öğrencilerin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.