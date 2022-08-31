Haberler Yaşam Haberleri KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile 2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.8.2022 09:11

KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile 2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları için geri sayım devam ediyor. 24 Ağustos’ta başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, KYK yurt sonuçları için GSB’den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt sonuçları, 16 Eylül tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilmişti. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, GSB ile 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin tüm detaylar…

KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile 2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK yurt başvuruları, 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adaylar, KYK yurt sonuçları için bekleyişe geçti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte başvuru hakkı kazanan öğrenciler, ilk kayıt ücretlerini ödeyip taahhütname onayı vererek yurtlara yerleşebilecek. Bu noktada gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KYK başvuru yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, GSB ile 2022-2023 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı…

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimize eklenecektir.

Öte yandan üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.

KYK YURT ÜCRETLETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile 2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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