‘Laf attın’ kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde akşam saatlerinde arkadaşları ile yürüyen 21 yaşındaki Yalçın Çakıloğlu, alkollü olduğu iddia edilen Ramazan Kanbur ile tartışmaya başladı. Çakıloğlu'nun yanında bulunan kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle başlayan tartışma büyüdü. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar çekildi. 21 yaşındaki genç, Kanbur'u boynundan ve karnından bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye intikal eden Asayiş Şube ekipleri, bölgede önlemler aldı. Yaralı halde ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Kanbur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler ise kısa sürede zanlıyı yakaladı. Suç aleti bıçak ile yakalanan genç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.