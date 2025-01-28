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Giriş Tarihi: 29.1.2025

Lağım suları mahalleliyi isyan ettirdi

İHA
Lağım suları mahalleliyi isyan ettirdi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ceviz Sokak üzerinde taşan kanalizasyon, mahalle sakinlerinin sabrını taşırdı. Günlerdir çevreye yayılan kötü kokular ve TESKİ'ye yapılan defalarca şikayete rağmen sorunun çözüme kavuşmaması, hem sağlık hem de yaşam kalitesi açısından ciddi sorunlara yol açtı. Ayrıca, araç park alanlarının ve binaların önünün kanalizasyon suyuyla kaplanması, sağlık risklerini daha da artırdı. Sokak ortasında biriken lağım suları nedeniyle vatandaşlar, pis sulara basarak geçmek zorunda kaldıklarını ifade etti. TESKİ ekiplerinin, yapılan şikayetler sonrasında bölgede çalışmalara başladığı belirtilse de mahallenin şikayetlerinin devam ettiği görüldü. Mahalleli, geçici müdahaleler yerine kalıcı bir çözüm beklediklerini ifade ederek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'ye tepki gösterdi.

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Lağım suları mahalleliyi isyan ettirdi
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