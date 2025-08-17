Haberler Yaşam Haberleri Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off maçı
Giriş Tarihi: 17.8.2025 23:45

Beşiktaş, Lausanne Sport ile UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında karşılaşacak. Avrupa'da Shakhtar Donetsk'e mağlup olarak sezona yenilgiyle başlayan siyah beyazlılar Süper Lig ve Konferans'a iddialı bir giriş yaptı. Yeni transferi Tammy Abrham ile dikkat çeken Kara Kartal'ın yeni hedefinde İsviçreli temsilci var. Peki; Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

3. ön eleme turunda St. Patrick's takımını eleyen Beşiktaş, Astana'yı eleyen Lausanne Sport ile karşılaşıyor. İlk maçını deplasmanda oynayacak siyah beyazlı ekip avantaj arayacak. Tur bileti için evinde sahaya çıkacak temsilcimiz UEFA Konferans Ligi'ne adını yazdırmak istiyor. Peki; Lausanne Sport - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAUSANNE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı için Lozan'a gidiyor. Lausanne Sport ile 21 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak Beşiktaş'ın maçı TSİ 21.15'te başlayacak.

LAUSANNE SPORT - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı maçın yayın kanalı henüz netleşmedi. Maçın şifresiz olup olmayacağı taraftarın gündeminde.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI İSTANBUL'DA!

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turunda Beşiktaş'ın Lausanne Sport ile rövanş maçı Tüpraş Stadyumu'nda 28 Ağustos perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ilk maçta Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

