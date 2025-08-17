Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi play-off maçı

3. ön eleme turunda St. Patrick's takımını eleyen Beşiktaş, Astana'yı eleyen Lausanne Sport ile karşılaşıyor. İlk maçını deplasmanda oynayacak siyah beyazlı ekip avantaj arayacak. Tur bileti için evinde sahaya çıkacak temsilcimiz UEFA Konferans Ligi'ne adını yazdırmak istiyor. Peki; Lausanne Sport - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı için Lozan'a gidiyor. Lausanne Sport ile 21 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak Beşiktaş'ın maçı TSİ 21.15'te başlayacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turunda Beşiktaş'ın Lausanne Sport ile rövanş maçı Tüpraş Stadyumu'nda 28 Ağustos perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ilk maçta Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.