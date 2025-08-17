Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi play-off maçı

3. ön eleme turunda St. Patrick's takımını eleyen Beşiktaş, Astana'yı eleyen Lausanne Sport ile karşılaşıyor. İlk maçını deplasmanda oynayacak siyah beyazlı ekip avantaj arayacak. Tur bileti için evinde sahaya çıkacak temsilcimiz UEFA Konferans Ligi'ne adını yazdırmak istiyor. Peki; Lausanne Sport - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?