Lefkoşa’da şampiyon melekler için adalet yürüyüşü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat asrın deprem falaketinde KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan'da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesi aileler KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kayıpları için bir kez daha bir araya geldi. Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 kişiyi kaybeden aileler adalet arayışını yineledi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, depremde kaybettikleri yakınlarının ölümünde "olası kast" olduğunu belirterek "Adalete ışık tut" yürüyüşü yaptı.

Gazimağusa'dan yola çıkan aileler ellerinde meşaleler eşliğinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yürüdü. "İsias ortak davamızdır", "Şampiyonlar Ölmez" ve "Adalet olası kastla gelecek" dövizleri taşıyan aileler, "Meleklere adalet sözümüz var", "Adalet için buradayız", sloganları attı. Depremde kızı Selin'i kaybeden Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şehitler Anıtı önünde bir konuşma yaptı.

Karakaya, "Önümüzdeki hafta bizler için dünyanın en güzel kokusunu, en güzel gülüşünü, en güzel yüzünü, en güzel sarılışını kısacası canlarımızı, geleceğimizi bıraktığımız Adıyaman'da olacağız. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize, çok sevdiğimiz arkadaşlarımıza ve turist rehberlerimize mezar olan Adıyaman'da bir kez daha hazır bulunacak, davamıza sahip çıkacak, tek yürek olacağız. Geçtiğimiz hafta tamamlanan bilirkişi raporlarında, sadece 17 saniyede kum yığınına dönerek, canlarımıza mezar olduğu net olan Grand İsias otel suçluları, serbest kalarak hayatlarına devam edeceğini sanıyorsa yanılırlar. Bilinmelidir ki bu dava adil sonuçlanıncaya kadar sevdiklerimizi bizden koparan bu katillerin hep peşinde olacağız. " dedi.