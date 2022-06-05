LGS sınav soruları ve cevapları için gözler Sabah.com.tr'de! Bilindiği üzere her yıl olduğu gibi liseye geçiş yapacak binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav an itibarıyla başladı. İlk oturumu sözel olacak LGS soruları ve cevap anahtarı ise sınavın hemen ardından bu başlık altında sizlerle buluşacak. Öğrenci ve veliler bu sayede alacakları puanları aşağı yukarı hesaplayabilecek. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınav saatler 09.30'u gösterdiğinde 81 il genelinde tam 17 bin 915 okulda başladı. Peki, LGS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA | LGS SINAVI İLK OTURUMU BAŞLADI: SORULAR VE CEVAPLAR SABAH.COM.TR'DE OLACAK!

LGS sınavı birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.