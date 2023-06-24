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Giriş Tarihi: 24.6.2023 09:57 Son Güncelleme: 24.6.2023 11:51

LGS birincisi Feyza Erzincan'ın gururu oldu

Erzincan Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Feyza İklil Gültekin 2023 LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan ile Türkiye Şampiyonu oldu.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
LGS birincisi Feyza Erzincan’ın gururu oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Erzincan Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Feyza İklil Gültekin başarısının gururunu ailesi ile birlikte yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın erken açıkladığı resmi sonuçlara göre Erzincan Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Feyza İklil Gültekin 500 tam puan alarak Erzincan'ın gururu oldu.

Erzincan Tercan İlçesi Kargın Beldesi sakinlerinden olan 48 yaşındaki Yavuz Gültekin'in tek çocuğu olan Feyza İklil Gültekin, "Yaklaşık 10 aylık sürede sınavlara hazırlandım, çok disiplinli çalıştım, senenin başından beri. Öğretmenlerim ve ailelim bu süreçte çok destek oldu" dedi.

ÖĞRETMENLERİNE TEŞEKKÜR

Sınava hazırlanırken öğretmenlerinden çok destek gördüğünü dile getiren Feyza İklil Gültekin, "Öğretmenlerimiz çok yardımcı oldu, yapamadığım soruları öğretmenlerime sordum. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz çok uğraştı ve emeklerimizin karşılığını aldık çok şükür." diye konuştu.

ANNE VE BABAYI UNUTMADI

Gültekin ayrıca, "Hazırlık sürecinde en büyük desteği ailesinden gördüğünü belirterek, Annem ve babam süerkli destek oldular. Ben sınav çıkışında 500 tam puan alacağımı düşündüm. Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması ile sonucu görünce çok mutlu olduk. Başarımda bana destekleri olan aileme de teşekkür ediyorum" dedi.

Babası Yavuz Gültekin ise kızının başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Feyza İklil, çalışkanlığı ve azmiyle hepimizi gururlandırdı. Bu başarı, onun emeklerinin karşılığıdır" açıklamasında bulundu.

2023 LGS kapsamında Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

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LGS birincisi Feyza Erzincan'ın gururu oldu
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