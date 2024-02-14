Haberler Yaşam Haberleri Lice’de 611 kilo toz esrar ele geçirildi... Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.2.2024 11:35 Son Güncelleme: 14.2.2024 11:47

Lice’de 611 kilo toz esrar ele geçirildi... Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda Lice’de 611 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de 611 kilo toz esrar ele geçirildi... Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ilçesi kırsalında başlatılan uyuşturucu operasyonları sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Lice ilçesi Yorulmaz mahallesi kırsalında bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarmada görevli eğitimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 611 kilogram toz esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas tartı ve bir vakum makinası ele geçirildi. Operasyonda jandarmanın gözaltına aldığı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lice’de 611 kilo toz esrar ele geçirildi... Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA