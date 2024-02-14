Lice’de 611 kilo toz esrar ele geçirildi... Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ilçesi kırsalında başlatılan uyuşturucu operasyonları sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Lice ilçesi Yorulmaz mahallesi kırsalında bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarmada görevli eğitimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 611 kilogram toz esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas tartı ve bir vakum makinası ele geçirildi. Operasyonda jandarmanın gözaltına aldığı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemeler muhafaza altına alındı.