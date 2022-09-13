Limana tekne yanaştırma yüzünden cinayet işlendi

Alper Uygun ve arkadaşları arasında arbede yaşandı. Daha sonra Ü.B., aracından aldığı tabanca ile Uygun'a doğru ateş etti ve oğluyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alper Uygun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.