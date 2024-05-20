Lise öğrencisine ‘Sevgilime mesaj attın’ dehşeti

KONYA'DA yaşayan lise öğrencisi H.T., geçen 8 Mayıs'ta parkta dolaşırken yanına gelen daha önceden tanıdığı inşaat işçisi Eray E. (20) tarafından konuşma bahanesiyle otomobile bindirildi. Ardından araca, yanında pompalı tüfek bulunan Yusuf S. (21) bindi. Otomobili boş bir araziye çeken Eray E., sevgilisine mesaj attığını öne sürdüğü H.T.'ye defalarca tüfekle vurarak işkence yaptı. Bununla da yetinmeyen Eray E., H.T.'ye cinsel istismarda bulundu. H.T.'nin üzerindeki 2 bin 200 lirasını ve saatini de gasp eden iki şüpheli, olay yerinden ayrıldı. Yaralı halde polisten yardım isteyen H.T. hastanede tedavi altına alındı. H.T.'nin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, Eray E. ve Yusuf S.'yi gözaltına aldı. Üzerlerinde, olayda kullanılan tüfek ile gasp edilen saat de bulunan şüpheliler, suçlamaları inkâr etse de cep telefonlarındaki görüntüler dehşeti ortaya koydu. Liseli gence yaptıkları işkence ve istismarı kaydettikleri ortaya çıkan şüphelilerden Eray E.'nin, 'yağma, kasten yaralama ve çocuğun cinsel istismarı' gibi 3 suçtan, Yusuf S.'nin de yaralama, hırsızlık gibi birçok suçtan 19 kaydının bulunduğu belirlendi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.