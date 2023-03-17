Liseli Büşra'nın öldüğü kazanın şoförü: "Kazadan önce bir ses duydum, sonrasını hatırlamıyorum"



"Aracın değişmesi gerektiğini söyledim"

İddianamede, velilerin aracın eski görüntüye sahip olduğuna dair şikayetlerine de yer verildi. Fikret B.'nin, Müslüm A. ve oğlu Ramazan A.'ya aracın değişmesini söylediğini ve kendilerinin de aracı değiştirecekleri ifadeleri yer aldı. Fikret B., "Aracın dış görünüşünün hurdaya benzediğini, kapılarının tam kapanmadığını, klimaların çalışmadığını ve söz konusun aracın değiştirilmesi hususunda velilerin şikayetleri olmuştur. Ancak ben bana verilen araçla taşımacılık yaptım. Bu konuda benim herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Yine servis aracıyla Milli Eğitim arasında yapılan sözleşmeden herhangi bir bilgim yoktur. Yine aracın sadece muayene süresinin geçtiğini biliyorum. Söz konusu araçla ilgili ben de Ramazan A. ve Müslüm A.'ya geçen sene bu aracın değişmesini söyledim. Kendileri bana aracı değiştireceklerini söylediler ancak araçta herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ben de paraya ihtiyacım olduğu için ben de bana verilen servis aracıyla taşımacılık yapma mecburiyetinde kaldım. Aracın içerisinde bulunan iç ve dış kameralar kayıt yapmamaktadır" şeklinde konuştu.