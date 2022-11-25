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Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:49

Liseli gençlerin feci sonu! Atıl haldeki trafo binasına çarptı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, içinde 3 lise öğrencisinin bulunduğu otomobil, atıl durumdaki trafo binasına çarptı. Kazada Emirhan Topalak (14) öldü, sürücü Mehmet Baran Dönmez (17) ile Hasan Hüseyin Erol (17) ağır yaralandı.

DHA
Liseli gençlerin feci sonu! Atıl haldeki trafo binasına çarptı: 1 ölü
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Küçük Şelale yolunda meydana geldi. Ehliyetsiz Mehmet Baran Dönmez'in kontrolünü kaybettiği 07 AHP 082 plakalı otomobil, atıl durumdaki trafo binasına çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, ön yolcu koltuğunda bulunan Emirhan Topalak yaşamını yitirdi, sürücü Mehmet Baran Dönmez ile Hüseyin Erol ise yaralandı.

Erol ve Dönmez, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan iki lise öğrencisi yoğun bakıma tedaviye alındı. Emirhan Topalak'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Emirhan Topalak, Manavgat'ta toprağa verilecek.

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Liseli gençlerin feci sonu! Atıl haldeki trafo binasına çarptı: 1 ölü
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