Liseli Sibel, gözyaşlarıyla toprağa verildi! Servis minibüsü kazasında hayatını kaybetmişti...

Cenazeye katılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sibel Şahin'in babasına cami avlusunda başsağlığı diledi. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Murat Balcı idaresindeki minibüsün, Kuzören Mahallesi mevkiinde kardan dolayı kayarak 50 metre şarampole yuvarlanması sonucu gerçekleşmişti. Kazada araçta bulunan lise öğrencilerinden 16 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Sibel Şahin hayatını kaybederken, ikizi Sevgi Şahin'in de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı.