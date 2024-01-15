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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Liseli Zeynep okul yolunda can verdi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Liseli Zeynep okul yolunda can verdi
Konya'nın Ereğli ilçesinde okula gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı lise öğrencisi 15 yaşındaki Zeynep Girişgen (15) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İsmail Şahin gözaltına alındı. Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Şahin yönetimindeki 68 ABH 582 plakalı otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Girişgen'e çarptı.



Ağır yaralanan Zeynep, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Liseli Zeynep tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Otomobil sürücüsü İsmail Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza yerindeki ilk incelemelere göre asli kusurun liseli Zeynep'e verildiği öğrenildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılar açıklamada, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

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Liseli Zeynep okul yolunda can verdi
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