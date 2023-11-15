Haberler Yaşam Haberleri Longozlarda sonbahar güzelliği
Giriş Tarihi: 16.11.2023

Longozlarda sonbahar güzelliği

Longozlarda sonbahar güzelliği
Kırklareli'nde doğal güzellikleri ile her mevsim kendisine hayran bırakan longoz ormanları sonbahar mevsiminde de bitki örtüsünün farklı tonlarının güzelliği ile tam not alıyor. Kayın ile meşe ağaçlarından oluşan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında sonbahar güzelliği ile mest ediyor. İlkbahar aylarında yemyeşil, sonbaharda turuncu renginin her tonuyla misafirlerini ağırlayan longoz ormanları 2 bin 511 dönüm büyüklüğündeki, içerisinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çekiyor. Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bulunan ormanlar kış çiçekleri ile ayrı bir güzellik katıyor. Mert Gölü'nde bulunan kuş gözlem kulesinde yerli ve yabancı turistler göldeki kuşları ve doğal güzelliği seyrediyor. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
SON DAKİKA | Candan kardeşlerin gözaltı olayında şok detaylar: Soruşturmada ünlülerin doğum doktoru çıktı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak
SON DAKİKA | Türkiye'den, soykırımcı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldı
Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e "Tamer Karadağlı" cevabı!
İsrailli Bakan Ben-Gvir hapishanelerde işkence yaptıklarını itiraf etti
"Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" demişti! 23 yıllık işçiyi işten çıkardı
SON DAKİKA! Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Longozlarda sonbahar güzelliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA