Longozlarda sonbahar güzelliği

Kırklareli'nde doğal güzellikleri ile her mevsim kendisine hayran bırakan longoz ormanları sonbahar mevsiminde de bitki örtüsünün farklı tonlarının güzelliği ile tam not alıyor. Kayın ile meşe ağaçlarından oluşan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında sonbahar güzelliği ile mest ediyor. İlkbahar aylarında yemyeşil, sonbaharda turuncu renginin her tonuyla misafirlerini ağırlayan longoz ormanları 2 bin 511 dönüm büyüklüğündeki, içerisinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çekiyor. Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bulunan ormanlar kış çiçekleri ile ayrı bir güzellik katıyor. Mert Gölü'nde bulunan kuş gözlem kulesinde yerli ve yabancı turistler göldeki kuşları ve doğal güzelliği seyrediyor. İHA