Lösemi savaşçılarının moral buluşması

Adana'da lösemiye yakalandıktan sonra ilik nakli ile sağlıklarına kavuşan çocuklar, özel bir hastanede düzenlenen moral etkinliğinde tedavi sürecinde olan çocuklarla bir araya geldi. Etkinliğe hastalığı yenen, tedavi süreci devam eden çocuklar ile aileleri katıldı. Küçük yaştaki hastalar, palyaço ile dans edip oyunlar oynayarak moral buldu. Genç hastalar ise üzerlerinde, "İyi ki ailem iyi ki doktorlarım var", "Biz kazandık, başka çocuklar da kazanacak", "Donör ol, hayat kurtar", "Kök hücre bağışla sen de hayat ver", "Kanseri yenince hayat çok güzel" gibi yazılar bulunan dövizleri tutarak farkındalığı artırmak istedi. Etkinliğe katılan hekimler, lösemi tedavisini ve kemik iliği bağışçısı olmanın önemini anlattılar. Kardeşinden ilik alan Hataylı Melek Sürer (17), "Lösemiye 6 aylıkken yakalanmışım. 14 yaşına gelinceye kadar çok kez tedavi gördüm. Benim donörüm, kardeşim oldu. 14 yaşındayken erkek kardeşim Ahmet Emir'den kemik iliği transferi yapıldı. Tedavim hâlâ devam ediyor. Donör olmanız bizler için çok önemli" dedi.17 yaşındaki Osman Kürşat Renkliova'ya da 2 sene önce lösemi teşhisi konuldu. Renkliova, gönüllü donörden kemik iliği nakli olarak tedavi oldu. Kontrolleri devam eden Renkliova da hastalığı nedeniyle liseyi dışarıdan okuduğunu, kemik iliği bağışının çok önemli olduğunu söyledi. Öte yandan çocuklara moral vermek için etkinliğe lenfomayı yendikten sonra hukuk fakültesini bitiren ve cumhuriyet savcısı olan Yasir Açık da katıldı. Savcı Açık, hasta çocuklara ve ailelerine asla pes etmemeleri gerektiğini anlattı.Çocuk Hematolojisi Uzmanı ve Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Antmen, bağışçı sayısına değinerek "Bağışçıların yüzde 75'i maalesef akraba dışı. Dünyada 40 milyonu aşkın bağışçı var. Türkiye'de bu sayı 1 milyonu geçti" diye konuştu.SABAH