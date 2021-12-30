Lösemili 100 çocuğun yeni yıl hayalını gerçekleştirdi

Antalya'da 2 çocuk annesi Çiçek Akçay (38) kanseri 3 kez yendikten sonra kendisini lösemili çocuklara adadı. Her yıl lösemili bir çocuğa gönüllü anne olan Akçay, yılbaşı öncesi lösemili 100 çocuğun yeni yıl hayalini gerçekleştirdi, onlara hediyeler dağıttı. Çiçek Akçay'ın bu örnek davranışı Türk Kızılay tarafından da ödüllendirildi. Türk Kızılay'ı tarafından Akçay'a "Kızılay Gönüllüsü" ödülü verildi. Kızılay Antalya Şube Başkanı Avukat Esra Özkoç tarafından ödülü verilen Akçay, "Bunca yaptığım çalışmanın karşılığında manevi olarak Türk Kızılay'ı tarafından ödül verilmesi beni çok duygulandırdı. İnsan daha çok iyilik yapmak istiyor" diye konuştu.