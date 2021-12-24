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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Lösemili çocuklara umut olma zamanı

AA
Lösemili çocuklara umut olma zamanı
Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) anne atölyeleri yılbaşına özel hediyelik eşyaları hazırlıyor. Vakıf tarafından LSV Dükkan markasıyla satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, vakfa kayıtlı lösemili çocuklar ve yetişkin kanser hastalarına umut oluyor. LÖSEV Bursa İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Sakarya "Hem harçlıklarını çıkaran annemizin emeği aslında bir karşılık buluyor hem tedavisi devam etmekte olan çocuklarımız, diğer tanılı kanser hastası çocuklarımız ya da yetişkin kanser hastalarımıza bir destek olarak geri dönüyor. Ayrıca bu ürünleri alanlar ve hediye edilenler de mutlu oluyor. Bir hediye ile 3 mutluluk" dedi.

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Lösemili çocuklara umut olma zamanı
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