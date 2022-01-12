Lüks harcama kusur sayılmaz

Yargıtay, bir boşanma davasında kadının lüks harcamalarının kusur olmadığı ve maddi durumunun iyi olması nedeniyle erkeğe nafaka verilemeyeceği yönünde karar verdi
Eskişehir'de yaşayan Ayten T., eşi Yunus T. ile mal paylaşımı nedeniyle yaşadığı tartışma sonrasında evi terk ederek Fethiye'ye yerleşti. Ayten T. kocasının kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, baskı uyguladığını belirterek boşanma davası açtı. Yunus T. de, Ayten T.'nin tekrar Kuşadası'na dönerek orada yaşamak istediğini, evi terk ettiğini, eşinin habersiz yaptırdığı estetik ameliyatı ile lüks harcamalarını sorun etmediğini belirterek davanın reddini istedi. Çifti ortak kusurlu bulan Eskişehir 3. Aile Mahkemesi, her iki davanın da kabulü ile boşanmalarına karar verdi. Ayten T.'nin yüklü bir mal varlığına sahip olduğunu, kira gelirinin 10 bin liranın üzerinde olduğunu dikkate alan mahkeme,
Yunus T.'nin lehine aylık 800 lira tedbir nafakası ile toptan 20 bin lira yoksulluk nafakası verilmesine hükmetti. Temyiz sonrasında dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, Ayten T.'den kaynaklanan evlilik birliğini temelinden sarsıcı nitelikte hiçbir kusurlu tutum ve davranışın ispatlanamadığına dikkat çekti. Yunus T.'nin emekli olarak sürekli ve düzenli gelirinin bulunduğunun, ayrıca kira gelirinin mevcut olduğunu bildirilen daire, Ayten T.'nin maddi durumunun iyi olmasının, Yunus T. lehine tedbir nafakası tayinini haklı kılmayacağını belirtti. Ayten T.'nin lüks sayılabilecek harcamalarının kusur sayılmasının doğru bulunmadığına yer verilen kararda, koca yararına tedbir nafakası tayin edilmesinin doğru bulunmadığı belirtilerek, hükmün bozulmasına karar verildi.