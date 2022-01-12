Haberler Yaşam Haberleri Lüks harcama kusur sayılmaz
Giriş Tarihi: 13.1.2022

Lüks harcama kusur sayılmaz

Lüks harcama kusur sayılmaz

Yargıtay, bir boşanma davasında kadının lüks harcamalarının kusur olmadığı ve maddi durumunun iyi olması nedeniyle erkeğe nafaka verilemeyeceği yönünde karar verdi

Eskişehir'de yaşayan Ayten T., eşi Yunus T. ile mal paylaşımı nedeniyle yaşadığı tartışma sonrasında evi terk ederek Fethiye'ye yerleşti. Ayten T. kocasının kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, baskı uyguladığını belirterek boşanma davası açtı. Yunus T. de, Ayten T.'nin tekrar Kuşadası'na dönerek orada yaşamak istediğini, evi terk ettiğini, eşinin habersiz yaptırdığı estetik ameliyatı ile lüks harcamalarını sorun etmediğini belirterek davanın reddini istedi. Çifti ortak kusurlu bulan Eskişehir 3. Aile Mahkemesi, her iki davanın da kabulü ile boşanmalarına karar verdi. Ayten T.'nin yüklü bir mal varlığına sahip olduğunu, kira gelirinin 10 bin liranın üzerinde olduğunu dikkate alan mahkeme,



Yunus T.'nin lehine aylık 800 lira tedbir nafakası ile toptan 20 bin lira yoksulluk nafakası verilmesine hükmetti. Temyiz sonrasında dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, Ayten T.'den kaynaklanan evlilik birliğini temelinden sarsıcı nitelikte hiçbir kusurlu tutum ve davranışın ispatlanamadığına dikkat çekti. Yunus T.'nin emekli olarak sürekli ve düzenli gelirinin bulunduğunun, ayrıca kira gelirinin mevcut olduğunu bildirilen daire, Ayten T.'nin maddi durumunun iyi olmasının, Yunus T. lehine tedbir nafakası tayinini haklı kılmayacağını belirtti. Ayten T.'nin lüks sayılabilecek harcamalarının kusur sayılmasının doğru bulunmadığına yer verilen kararda, koca yararına tedbir nafakası tayin edilmesinin doğru bulunmadığı belirtilerek, hükmün bozulmasına karar verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Koca detayları duyurdu! Karantina ve PCR testinde yeni dönem
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhalefete 'Semra Güzel' tepkisi: Biz görmezden gelemeyiz
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Bakan Soylu’dan 'İBB’ye terör teftişi' açıklaması: Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı kılmaz
Seren Serengil: Zor kurtuldum! "Petek Dinçöz’ü kemerle dövdü, şantaj yaptı"
Son dakika: Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi: Hürjet için seri üretim kararı alındı
Seren Serengil eski eşi Yaşar İpek’e dava açtı! Sisi dinlendi
Yoğurtlu Zerdeçalın Faydaları: Yoğurtlu Zerdeçal Ne İşe Yarar?
Uyuşturucu partisine eş baskını! Ciciş Kardeşleri işletmeci kocasıyla basıp ihbar etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Lüks harcama kusur sayılmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA