Lüks hayat sona erdi!

İzmir'de yüksek kâr vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan haklarında gözaltı kararı verilen holding sahibi Sedat Ocakçı'nın (34) da aralarında bulunduğu 30 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı.Ocakçı çiftinin, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurtdışına kaçma hazırlığındayken Adana'da saklandıkları evde yakalandıkları bildirildi. Diğer 3 şüphelinin ise halen arandığı açıklandı. Ocakçı Yozgat'ta drone fabrikası kuracağına dair reklamlar yayınlamış, bu fabrikadan ve kripto para yatırımından yüksek kâr dağıtacağı vaatleriyle insanlardan 'ponzi' olarak bilinen vurgun yöntemiyle 2.5 milyar lira toplamıştı.İşçi emeklisi evli ve 1 çocuk babası Garip Kardaş (55): Birikimim olan 700 bin lirayı 3 ay önce verdim, 150 bin lirasını geri aldım. Yüksek kâr vaat ettiler. Drone fabrikası kurup parayı burada değerlendireceklerini söylediler. Kredi borçlarım var. Ne yapacağımı bilmiyorum.Mağdurlardan besici Melih Mekik (28): Yüksek kâr vaat ettiler. Harmandalı Mahallesi'nin neredeyse tamamı para yatırdı. Evini, arabasını satanlar var. Benim zararım 500 bin TL. Eşimin dostumun ve akrabalarımın milyon liralık zararı var. Ödeme yaptım, sadece 50 bin lira geri alabildim. 'Sorunlar var halledeceğiz' dediler, oyaladılar. Sonrasında iletişim kuramadık. Lüks hayat yaşıyorlardı, demek ki bizim paramızla yaşamışlar.Mağdurlardan 4 çocuk babası, kamyon şoförü Ali Doğan (64): Kamyonumu satıp parasını yatırdım. 500 bin lira verdim. 200 bin lirasını geri alabildim.