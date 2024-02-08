Video Yaşam 2,5 milyarlık vurgunda yakalanan Sedat Ocakçı İzmir’de | Video
2,5 milyarlık vurgunda yakalanan Sedat Ocakçı İzmir’de | Video

2,5 milyarlık vurgunda yakalanan Sedat Ocakçı İzmir’de | Video

08.02.2024 | 06:15

İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş adamı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındayken Adana’da saklandıkları ikamette yakalanarak İzmir’e getirildi. Öte yandan Ocakçı çiftiyle beraber 2 şüpheli daha emniyete getirildi. Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıkmıştı. Ocakçı çifti yurt dışına kaçacaktı, yakalanarak İzmir’e getirildi

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Dün sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocakçı'ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yapmıştı. Operasyonların devamında; Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Yakalanan Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte toplamda 4 kişi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ocakçı çiftinin sorgularına başlanılacağı öğrenildi.

SEDAT OCAKÇI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ
Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli'de holding binası açan Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıktı. Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" demişti.

BİNLERCE MAĞDUR VAR, 2,5 MİLYARI AŞKIN OLDUĞU İFADE EDİLİYOR
Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen iş adamı Sedat Ocakçı'nın bir haftadır ortadan kaybolduğu ifade edilirken, aylık yüzde 17'lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yapıldığı öğrenildi.

MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR
Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlar da ortaya çıkmıştı. Evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise dün Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı. Olayla ilgili gözaltı sayısının 27 olduğu ve 3 kişinin de arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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