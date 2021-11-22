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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:04 Son Güncelleme: 22.11.2021 09:18

Lüks sitede klima kavgası! Tadilat krizi HSK'ya taşındı

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Lüks sitede klima kavgası! Tadilat krizi HSK’ya taşındı

Bodrum Çukurbük'te Gravilla Sitesi'nden yazlık villa satın alan kadın hâkim Z.O.G., villada klima, gider borusu, mantolama ve elektrik prizi onarımı gibi taleplerinin yerine getirilmeyip mağdur edildiği iddiasıyla Tüketici Mahkemesi'nde iş adamı Nuri Özen'e dava açtı. Sitenin inşaat yapımının kendi firmasına ait olmadığını, villaları yatırım amaçlı sonradan satın aldıklarını kaydeden Nuri Özen ise, "Havuza led lamba, bahçeye ilave aydınlatma gibi taleplerini kabul etmeyince dava yoluna gitti. Üstelik sitenin Whatsapp grubunda benim için övgü dolu sözler kullanmıştı. İki yıl sonra kalkıp neden dava açıyor?" dedi. Özen, CİMER'e yazarak hakim hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu'nun soruşturma açmasını talep etti.

NB Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özen, 26 Ekim 2017'de Gravilla Sitesi'ndeki kendisine ait yazlık villadan birini İzmir Hakimi Z.O.G.'ye sattı. İddialara göre villasına yerleşen hakim, 21 Mart'ta ev ve siteye yönelik memnuniyetini herkesin görebileceği şekilde sitenin whatsapp grubunda dile getirdi ve "Sitemizde satılık sıfır evler var. Nuri Bey'in. Kendisi çok dürüst bir iş adamı. Evi sattıktan sonra sahip çıkıyor. Eksiksiz teslim ediyor. Ben de kendisinden satın aldım. Hem ev hem de dünya tatlısı bir dost kazandım." sözlerini yazdı. Hakim, 16 Ocak 2019'daki yönetim toplantısında kendisini temsil için Nuri Özen'e yetki de verdi.

"HAYALLERİM YIKILDI"

Ancak iki yıl sonra işler bir anda değişti. Hakim Z.O.G., geçen yıl ocak ayında İzmir 7. Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak villadaki sorunların giderilmediğini belirterek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Kadın hakim, klimaların bozuk olduğunu, evin bazı noktalarında rutubet oluştuğunu, panjur gider deliklerinden eve su girdiğini, mutfak lavabosu gider ve su tesisatında problem olduğunu, bazı prizlerde de elektrik olmadığını iddia ederek maddi zararının karşılanmasını istedi. Z.O.G., "Evdeki bu ayıpların giderilmesini talep ettim ancak olumlu bir cevap alamadım. Taşınmazı aldığım günden beri hiç kullanamadım ve hayallerim yıkıldı. Ailece manevi olarak olumsuz etkilendik. Davalı şirket yetkilisi ile komşu olacağım için de bu ana kadar dava açma girişiminde bulunmadım" dedi.

İş adamı Nuri Özen de bu talepleri karşılamayacaklarını bildirdi. Özen, 6502 sayılı kanunda öngörülen iki yıllık zaman aşımı süresinin geçmiş olduğunu, klima ve kombi gibi aletlerin yıllık bakımlarının ev sahibine ait olduğunu, açılan davanın hem usul hem de esas yönünden bozulması gerektiğini ifade etti. Hakim Z.O.G.'nin talebi üzerine villada bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi heyeti, 90 bin lira masraf çıkardı. İkinci bilirkişi ise, çok fazla mükerrer hesaplama olduğunu belirterek masrafın 49 bin lira olabileceğini raporladı. İş adamı Nuri Özen bu raporlara itiraz etti.

HAYATIMDA YALAN VE YANLIŞ BİLMEM

Nuri Özen, "2017'de aldığı evi 2018'de kullandığını söylemektedir ancak evi aldıktan bir hafta sonra eşyalarını getirip haftasonları ve yılbaşında devamlı gelmiştir. Bu şekliyle yalan beyanda bulunmuştur. Ayrıca bizimle irtibat sağladığında hiçbir hükümlülüğün yerine getirilmediğini iddia etmesi de doğru değil. Öyle olsaydı whatsapp'tan övgüler dizer miydi? Klimayı yaptıracağım şeklinde hiçbir sözüm olmadı. Zira aradan iki yıl geçmiştir. Dış cephe mantolaması varken, hiç yapılmamış denilmektedir. 4 Ocak'ta uydurma bir bilirkişi raporu doldurulup mahkemeye sunuldu. Biz de mantolamanın olduğunu ispat için 17 Haziran'da ikinci bir rapor alarak mantolama yapıldığını, sırasına uygun olarak ürünlerin kullanıldığı raporu aldık. Ben, 80 yaşında inşaat yüksek mühendisiyim. Hayatımda yalan ve yanlış bilmemiş bir insanım. Bu yapılar kat karşılığı verildiği için kontrollü olarak teslim alındı. Yalancılıkla itham edilerek iftira atılmaktadır." dedi.

TANIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Hakimden bir yıl sonra ev alan komşularının yalan beyanlara zorlanarak tanık yapıldığını kaydeden Nuri Özen şunları söyledi: "Halbuki şahit olan kişi, oturduğu evi kendisinden 1 yıl sonra satın almıştır. Şahitlik yapan kişiye, 'Seni savcılığa vereceğiz, yalan beyanda bulunuyorsun" dediğimizde ise 18 Haziran'da ifadesini değiştirip doğru beyanı mahkemeye sundu."

"HSK'DA YARGILANSIN"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bir dilekçe ile başvuran Nuri Özen, "Sitenin inşaat yapımı kesinlikle firmamıza ait değildir. Havuza led lamba, bahçeye ilave aydınlatma gibi taleplerini biz kabul etmeyince dava açtı. Hak ve adaleti savunan bir hakimin, satın aldığı evde 4 yıl oturduktan sonra, inşaat yapımını firmamın üstlenmediği bir yapının eksiklerini kapris ve kişisel hırsları yüzünden davalık mesele haline getirmesini büyük bir adaletsizlik olarak görmekteyiz. Bu nedenle Z.O.G.'nin HSK'da yargılanmasını talep ediyorum." diye yazdı.
Taraflar arasındaki davanın bir sonraki duruşması 26 Kasım'da görülecek.

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Lüks sitede klima kavgası! Tadilat krizi HSK'ya taşındı
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